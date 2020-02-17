2020-02-17T10:40:10+03:00
Общество

Праздник для воспитанников реабилитационного центра в Пензенской области

Сотрудники следственного управления навестили 15 февраля подшефных реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Оказывается, чудеса на свете существуют! Ребята в реабилитационном центре в это сразу поверили, как только свои первые номера им показал фокусник Даниил Терешин. Когда же из его, только что совсем пустой, коробки вдруг выглянул живой кролик, восторгу не было предела.

Потом за дружеским чаепитием сотрудники регионального следственного управления вместе с депутатом Законодательного собрания Я. В. Куприной, представителями Молодежного парламента, казачества пообщались с воспитанниками Областного социально-реабилитационного центра. Расспросили об условиях проживания в их подшефном детском учреждении, поинтересовались успехами в учебе, увлечениями, подарили настольные игры.

Любой праздник когда-то заканчивается. Осталось хорошее настроение. А еще - раскрытые юным зрителям секреты некоторых фокусов, которыми с ними поделился Даниил Терешин, чтобы ребята теперь сами могли показывать их, удивляя своих друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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