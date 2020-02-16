2020-02-16T18:44:13+03:00
Общество

В Пензе состоялся финал регионального этапа игры «Что? Где? Когда?»

Лучшие знатоки теперь представят регион на окружных состязаниях
Анастасия МИНДАЛЕВА
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Финал регионального этапа игры прошёл в пятницу на базе Губернского лицея. В игре приняли участие пять команд – победители I регионального этапа. К новой встрече ребята готовились в ходе образовательной смены. Их общим тренером стал Михаил Скипский – член телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». Он же перераспределил участников: в финале играли уже смешанные команды.

- Михаил Игоревич распределил команды так, как они должны быть, - говорит Дмитрий Кондратов, руководитель регионального проекта «Интеллектуальные игры». - В команде у каждого человека есть своя роль. Может быть, вы даже не замечаете, но есть генераторы идей, есть капитаны, которые решают, правильное решение вы сейчас выберете или нет. Обычно они выбирают верный ответ.

Теперь, когда участники были перераспределены между командами, каждый играл правильную роль в общем достижении результата. Подобная практика оказалась результативной не только для самих игроков, но и для региона в целом. Организаторы уверены: «Так даже лучше. Теперь вместо того, чтобы одна школа ехала представлять честь Пензенской области, у нас будет настоящая сборная команда».

Сборная-победительница из шести юных знатоков отправится на финал Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников, который пройдёт в Йошкар-Оле в марте этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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