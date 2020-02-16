2020-02-16T15:13:56+03:00
Звезды

В Пензе сельские библиотеки региона получили 500 книг в подарок

Пензенская библиотека для детей и юношества в четвёртый раз присоединилась к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Анастасия МИНДАЛЕВА
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ФОТО: Анастасия МИНДАЛЕВАФОТО: Анастасия МИНДАЛЕВА
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14 февраля – это день любви. «К книгам», - уточняют представители учреждения, по традиции принимая участие в акции книгодарения. В этом году 500 изданий стали подарком для сельских библиотек Башмаковского, Бессоновского, Лунинского, Камешкирского и Пензенского районов. Призыв поучаствовать в акции откликнулись представители школ города и области, постоянные читатели и их родители - все они принесли в библиотеку собственные или специально купленные для этого благотворительного мероприятия книги.

Заместитель директора библиотеки Марина Русакова, отмечает, что книг принесли гораздо больше, чем планировалось.

- Мы отобрали из них новые и те, что были в отличном состоянии. Среди подаренных книг можно найти как научно-познавательную, так и художественную литературу для детей и подростков.

Каждый год сотрудники библиотеки подходят к процессу дарения книг с выдумкой, и этот год не стал исключением. В этот раз вручение подарков прошло в формате интерактивного спектакля, участие в котором приняли маленькие ученики пензенского лицея архитектуры и дизайна №3. После этого для детей был организован мастер-класс по изготовлению книжных закладок.

- Потому что для комфортного и удобного чтения необходима закладка. Это ещё один наш книжный подарок, – пояснила главный библиотекарь Ольга Шамшетдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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