В Пензе 150 человек приняли участие в акции «Влюбленный донор»

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:21:50+03:00

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Самый романтичный день в году - отличный повод вспомнить о том, что в жизни всегда есть место надежде на завтра. В этот день донорам, пришедшим в Пензенский областной клинический центр крови вместе со своими вторыми половинками, дарили памятные сувениры.

- Сданная кровь разделяется на компоненты: эритроциты, плазму и тромбоциты, - отметила главный врач областного Центра крови Татьяна Крылова. - Таким образом, один донор может помочь 2-3 людям одновременно, он может спасти сразу несколько человек. Кадровое донорство помогает не только множеству болеющих людей, но и самому донору - сдающий кровь человек может проходить бесплатные медицинские обследования и быть уверен в своем здоровье.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Пензенской области, в акции приняли участия около 150 человек. Заготовлено свыше 50 литров гемокомпонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU