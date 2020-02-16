2020-02-16T13:21:50+03:00
На здоровье

В Пензе 150 человек приняли участие в акции «Влюбленный донор»

Акция, организованная Пензенским областным клиническим центром крови, прошла в пятницу, 14 февраля, в день Святого Валентина
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
Изменить размер текста:

Самый романтичный день в году - отличный повод вспомнить о том, что в жизни всегда есть место надежде на завтра. В этот день донорам, пришедшим в Пензенский областной клинический центр крови вместе со своими вторыми половинками, дарили памятные сувениры.

- Сданная кровь разделяется на компоненты: эритроциты, плазму и тромбоциты, - отметила главный врач областного Центра крови Татьяна Крылова. - Таким образом, один донор может помочь 2-3 людям одновременно, он может спасти сразу несколько человек. Кадровое донорство помогает не только множеству болеющих людей, но и самому донору - сдающий кровь человек может проходить бесплатные медицинские обследования и быть уверен в своем здоровье.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Пензенской области, в акции приняли участия около 150 человек. Заготовлено свыше 50 литров гемокомпонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе сельские библиотеки региона получили 500 книг в подарок
В Пензе 150 человек приняли участие в акции «Влюбленный донор»
В Пензе Леонид Левин и Иван Белозерцев провели рабочую встречу
Протокол о мошенничестве вместо дипломной работы
У пензенцев - командное «золото» Всероссийской зимней Спартакиады по спорту глухих
Пензенские дзюдоисты стали призерами первенства России
Митинг у мемориала «Афганские ворота» в Пензе
«Эшелон Победы» сделает остановку в Саранске и Пензе
В Мордовии выезд фуры на полосу встречного движения привел к трагедии
В Пензе проходит фестиваль-конкурс духовой музыки «Свет памяти»
Вместо мини-компьютера - часы: жителя Лунино обманули мошенники
ВТБ Лизинг на четверть увеличил портфель льготного лизинга
В компании «СтанкоМашСтрой» работают над созданием эталонного участка
Студенческие семьи нуждаются в особой поддержке
Хозяйке удалось выйти из горящего дома
Преступники-водители в городе Сердобске Пензенской области сгубили пассажирку
В Пензе ветераны рассказали полицейским о событиях в Афганистане
«Дорожные карты» на территории села Чемодановка
В пензенских церквях планируется установить камеры видеонаблюдения
Глава МВД Мордовии Борис Шейнкин провел прием граждан
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Анализ социально-экономического развития Мордовии