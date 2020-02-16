В Пензе Леонид Левин и Иван Белозерцев провели рабочую встречу

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:54:45+03:00

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Напомним, в сентябре 2016 года Леонид Левин был избран депутатом по избирательному Лермонтовскому округу от Пензенской области. В нижней палате российского парламента возглавлял Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. 22 января он назначен заместителем руководителя аппарата Правительства Российской Федерации.

«Я рад Вас видеть уже в новом статусе, спасибо, что Вы не забываете Пензенскую землю, поддерживаете наш регион в его развитии, - отметил губернатор. - Искренне хочу поблагодарить Вас, что став депутатом Государственной Думы РФ от Пензенской области, Вы активно работали, посещая города и районы, встречаясь с избирателями, решая их проблемы. Люди Вам признательны».

В частности, Иван Белозерцев указал на конкретную помощь, которая была оказана Леонидом Левиным в организации строительства школ на территории микрорайонов Арбеково и Шуист в Пензе, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

«Спасибо, уважаемый Иван Александрович. Я снова на Пензенской земле, с волнением нахожусь здесь и чувствую Вашу поддержку, жителей области. Все эти годы я старался честно и добросовестно работать в интересах Сурского края, граждан, решать их проблемы. Более двух тысяч обращений поступило в мою общественную приёмную. Мы стремились отрабатывать каждое обращение, помогать всем, с какими бы вопросами они к нам ни обращались», - напомнил Леонид Левин.

«Для меня Сурский край стал вторым домом. Думаю, что не один раз я буду здесь добрым гостем и рассчитываю на то, что наши деловые контакты останутся такими же тёплыми и искренними», - подчеркнул замглавы аппарата Правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU