2020-02-16T11:28:45+03:00
Происшествия

Протокол о мошенничестве вместо дипломной работы

Учащаяся из Пензенской области лишилась денег при поиске в интернете соавтора
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В полицию Бессоновского района обратилась с заявлением о мошенничестве 19-летняя девушка. Она сообщила, что в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» опубликовала объявление, в котором просила помочь в подготовке дипломной работы. Через некоторое время заявительнице написала неизвестная и оставила контактный номер телефона.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, стороны договорились о выполнении дипломной работы за 6 000 рублей при условии перечисления задатка в 3 000 рублей. Заявительница перевела запрашиваемую сумму на банковский счет, после чего неизвестная перестала выходить на связь.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Чтобы избежать обмана через интернет, УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на признаки потенциально опасных предложений.

Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, выданной на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

Помните, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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