У пензенцев - командное «золото» Всероссийской зимней Спартакиады по спорту глухих
Сборная команда Пензенской области была представлена воспитанниками отделения лыжных гонок областной спортивно-адаптивной школы и заняла 1 место в общекомандном зачете набрав 356 очков. На 2 месте расположилась команда города Москвы (331 очко), а бронзовым призером соревнований стала команда Республики Удмуртия (329 очков), отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.
В последний день Спартакиады наши спортсмены завоевали золотые медали в командной эстафете.
Настоящим лидером пензенской команды проявил себя Алик Зюзюлькин - спортсмен выиграл две гонки на 5 км. свободным и классическим стилем.
Чемпионы из Пензы тренируются у заслуженного тренера России Петра Быстрова.
ИСТОЧНИК KP.RU