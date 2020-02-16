У пензенцев - командное «золото» Всероссийской зимней Спартакиады по спорту глухих

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:26:32+03:00

8-я Всероссийская зимняя Спартакиада по спорту глухих проходила с 10 по 13 февраля в Миассе и Златоусте Челябинской области

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Сборная команда Пензенской области была представлена воспитанниками отделения лыжных гонок областной спортивно-адаптивной школы и заняла 1 место в общекомандном зачете набрав 356 очков. На 2 месте расположилась команда города Москвы (331 очко), а бронзовым призером соревнований стала команда Республики Удмуртия (329 очков), отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

В последний день Спартакиады наши спортсмены завоевали золотые медали в командной эстафете.

Настоящим лидером пензенской команды проявил себя Алик Зюзюлькин - спортсмен выиграл две гонки на 5 км. свободным и классическим стилем.

Чемпионы из Пензы тренируются у заслуженного тренера России Петра Быстрова.

ИСТОЧНИК KP.RU