2020-02-16T08:26:32+03:00
Спорт

У пензенцев - командное «золото» Всероссийской зимней Спартакиады по спорту глухих

8-я Всероссийская зимняя Спартакиада по спорту глухих проходила с 10 по 13 февраля в Миассе и Златоусте Челябинской области
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сборная команда Пензенской области была представлена воспитанниками отделения лыжных гонок областной спортивно-адаптивной школы и заняла 1 место в общекомандном зачете набрав 356 очков. На 2 месте расположилась команда города Москвы (331 очко), а бронзовым призером соревнований стала команда Республики Удмуртия (329 очков), отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

В последний день Спартакиады наши спортсмены завоевали золотые медали в командной эстафете.

Настоящим лидером пензенской команды проявил себя Алик Зюзюлькин - спортсмен выиграл две гонки на 5 км. свободным и классическим стилем.

Чемпионы из Пензы тренируются у заслуженного тренера России Петра Быстрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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