Митинг у мемориала «Афганские ворота» в Пензе

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:37:22+03:00

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15 февраля 1989 года останется в памяти тех, кто был на той жестокой войне, в памяти всех наших соотечественников. Наши солдаты стали уходить из-за речки – из Афганистана. 130 парней Пензенской области не вернулись, шесть пропали без вести, 319 получили тяжёлые ранения и контузии. Всего в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие 5197 пензенцев.

После возвращения более 200 наших земляков были удостоены высоких государственных наград - боевых орденов, 650 - медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Сегодня, 15 февраля, с портретами погибших ребят прошествовал по площади мемориала «Бессмертный афганский батальон» - юные кадеты с фотографиями героев афганской войны напомнили присутствующим лица солдат и офицеров, отдавших жизнь за Отечество.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг на дальних рубежах, мы отдаём дань уважения не только ветеранам войны в Афганистане, но и военнослужащим, принимавшим участие в других локальных войнах и вооруженных столкновениях.

Обращаясь к участникам митинга, губернатор Пензенской области подчеркнул, что наши земляки во все времена с честью исполняли воинский долг, продолжали лучшие традиции доблести и славы, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Иван Белозерцев выразил признательность воинам-интернационалистам и бойцам, отстаивавшим интересы российского государства в «горячих точках», отметив, что они являются наследниками поколения победителей в Великой Отечественной войне.

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к мемориальному комплексу, посвящённому памяти пензенцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU