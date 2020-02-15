2020-02-15T12:09:12+03:00
Происшествия

В Мордовии выезд фуры на полосу встречного движения привел к трагедии

В дорожно-транспортных происшествиях на территории республики 11 февраля один человек погиб и двое получили травмы
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

На 38 км автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Вольво FH 12» с полуприцепом марки «Когель S24», не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу своего движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства, он доставлялся в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ», где после оказания ему медицинской помощи был отпущен домой. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.

На 179 км автодороги «Подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 Урал» 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Ивеко 440Е43Т/Р» с полуприцепом марки «Шмитц S01», не обеспечил безопасный скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Санни», движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП 40-летний водитель «Ниссан Санни» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель «Ивеко 440Е43Т/Р» находился в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Эшелон Победы» сделает остановку в Саранске и Пензе
В Мордовии выезд фуры на полосу встречного движения привел к трагедии
В Пензе проходит фестиваль-конкурс духовой музыки «Свет памяти»
Вместо мини-компьютера - часы: жителя Лунино обманули мошенники
ВТБ Лизинг на четверть увеличил портфель льготного лизинга
В компании «СтанкоМашСтрой» работают над созданием эталонного участка
Студенческие семьи нуждаются в особой поддержке
Хозяйке удалось выйти из горящего дома
Преступники-водители в городе Сердобске Пензенской области сгубили пассажирку
В Пензе ветераны рассказали полицейским о событиях в Афганистане
«Дорожные карты» на территории села Чемодановка
В пензенских церквях планируется установить камеры видеонаблюдения
Глава МВД Мордовии Борис Шейнкин провел прием граждан
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Анализ социально-экономического развития Мордовии