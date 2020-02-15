В Мордовии выезд фуры на полосу встречного движения привел к трагедии

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:09:12+03:00

В дорожно-транспортных происшествиях на территории республики 11 февраля один человек погиб и двое получили травмы

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На 38 км автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Вольво FH 12» с полуприцепом марки «Когель S24», не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу своего движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства, он доставлялся в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ», где после оказания ему медицинской помощи был отпущен домой. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.

На 179 км автодороги «Подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 Урал» 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Ивеко 440Е43Т/Р» с полуприцепом марки «Шмитц S01», не обеспечил безопасный скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Санни», движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП 40-летний водитель «Ниссан Санни» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель «Ивеко 440Е43Т/Р» находился в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU