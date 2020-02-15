В Пензе проходит фестиваль-конкурс духовой музыки «Свет памяти»
Организатором и автором идеи фестиваля является детская школа искусств «Лира». Творческое состязание юных музыкантов посвящено году Памяти и Славы. Судьба замечательных музыкантов Алексея Турищева и Генриха Ольсова связана с грозными событиями Великой Отечественной войны.
Алексей Сергеевич - автор легендарной песни-марша «Варяг», в 1941 году, будучи директором ДМШ №1, принял и четыре года опекал учащихся ЦМШ при Московской государственной консерватории, которые спасались от войны здесь, в Пензе. Генрих Ольсов любимый ученик Турищева - участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РФ. 2020 год - год 100-летия мэтра пензенской духовой школы, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.
На открытии фестиваля-конкурса его участников приветствовала начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина, председатель Президиума пензенского отделения МСМД Светлана Туромшина. В авторитетное жюри фестиваля-конкурса под председательством Вениамина Мясоедова, заслуженного артиста России, профессора института военных дирижеров Московского военного университета, вошли видные музыканты из Москвы и Пензы.
За два конкурсных дня ,14-15 февраля, фестиваль объединит около 200 человек, из которых 49 выступили в первый день в качестве солистов. В составе участников первого дня - ребята из музыкальных и школ искусств Пензы. Учащимся из Саратова, Ртищева, Энгельса, Кузнецка ещё предстоит показать и коллективное творчество.
Праздничный концерт в ККЗ «Пенза», с участием лауреатов конкурса, лучших исполнителей Пензы, мастеров искусств Москвы, станет масштабным завершением творческого состязания духовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU