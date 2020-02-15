В Пензе проходит фестиваль-конкурс духовой музыки «Свет памяти»

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:42:44+03:00

VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс духовой музыки «Свет памяти» имени Алексея Турищева и Генриха Ольсова открылся в пятницу, 14 февраля, в Пензе

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Организатором и автором идеи фестиваля является детская школа искусств «Лира». Творческое состязание юных музыкантов посвящено году Памяти и Славы. Судьба замечательных музыкантов Алексея Турищева и Генриха Ольсова связана с грозными событиями Великой Отечественной войны.

Алексей Сергеевич - автор легендарной песни-марша «Варяг», в 1941 году, будучи директором ДМШ №1, принял и четыре года опекал учащихся ЦМШ при Московской государственной консерватории, которые спасались от войны здесь, в Пензе. Генрих Ольсов любимый ученик Турищева - участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РФ. 2020 год - год 100-летия мэтра пензенской духовой школы, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

На открытии фестиваля-конкурса его участников приветствовала начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина, председатель Президиума пензенского отделения МСМД Светлана Туромшина. В авторитетное жюри фестиваля-конкурса под председательством Вениамина Мясоедова, заслуженного артиста России, профессора института военных дирижеров Московского военного университета, вошли видные музыканты из Москвы и Пензы.

За два конкурсных дня ,14-15 февраля, фестиваль объединит около 200 человек, из которых 49 выступили в первый день в качестве солистов. В составе участников первого дня - ребята из музыкальных и школ искусств Пензы. Учащимся из Саратова, Ртищева, Энгельса, Кузнецка ещё предстоит показать и коллективное творчество.

Праздничный концерт в ККЗ «Пенза», с участием лауреатов конкурса, лучших исполнителей Пензы, мастеров искусств Москвы, станет масштабным завершением творческого состязания духовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU