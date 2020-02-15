Вместо мини-компьютера - часы: жителя Лунино обманули мошенники

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:38:16+03:00

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30-летний мужчина обратился в полицию Лунинского района с заявлением о мошенничестве. Он сказал, что увидел в мобильном приложении рекламу мини-компьютера, перешел по ссылке и оставил заявку на покупку товара. Вскоре ему позвонил неизвестный и сообщил, что его покупку доставят в почтовое отделение по месту жительства.

Через три недели житель Лунино получил уведомление о том, что посылка доставлена наложенным платежом. В почтовом отделении он оплатил покупку, но когда вскрыл коробку, то увидел наручные часы вместо мини-компьютера.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU