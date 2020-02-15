В компании «СтанкоМашСтрой» работают над созданием эталонного участка

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:25:31+03:00

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В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Оператором программы выступает Федеральный центр компетенций по производительности труда (ФЦК).

Специалистам компании под руководством экспертов ФЦК предстоит оптимизировать процессы производства на примере сборки универсального токарно-винторезного станка серии СТ 16к20. После составления карты потока текущего состояния членами рабочей группы были выявлены проблемные места и определены решения по их устранению.

В настоящее время группа работает над составлением карты целевого состояния, формируется план мероприятий по достижению целей. Следующим этапом станет создание эталонного участка, на котором будут представлены результаты повышения эффективности работы за счет внедрения обязательных инструментов бережливого производства: картирование потока, 5S, производственный анализ, стандартизированная работа.

Результаты, достигнутые на эталонном участке, будут транслироваться на все подразделения по производству металлообрабатывающего оборудования. Основными показателями оптимизации должны стать сокращение времени протекания процессов, снижение уровня запасов и увеличение выработки на одного сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU