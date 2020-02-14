В пензенских церквях планируется установить камеры видеонаблюдения
В ближайшее время все постройки данной направленности будут проверены ответственными лицами. Антитеррористическая комиссия планирует осмотреть все региональные храмы и церкви и установить камеры в тех, где на службы собираются более 50 человек одновременно. Само собой, при размещении систем наблюдения будет учитываться особенности вероисповедания.
Помимо храмов, соборов и церквей предметом надзора станут квартиры, собственники которых проводят мероприятия религиозной направленности. В них по результатам проверки жилища сотрудниками Росгвардии, МВД, управления общественной безопасности и других органов службы, частник должен будет сам установить камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение.
Антитеррористическая комиссия выделила год на осмотр религиозных объектов. Остальные мероприятия должны быть выполнены в течение пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU