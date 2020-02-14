2020-02-14T16:34:05+03:00
Общество

В пензенских церквях планируется установить камеры видеонаблюдения

Вчера в Пензе состоялось совещание по вопросам антитеррористической безопасности религиозных сооружений
Елена ЧЕВЕЛЕНКОВА
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В ближайшее время все постройки данной направленности будут проверены ответственными лицами. Антитеррористическая комиссия планирует осмотреть все региональные храмы и церкви и установить камеры в тех, где на службы собираются более 50 человек одновременно. Само собой, при размещении систем наблюдения будет учитываться особенности вероисповедания.

Помимо храмов, соборов и церквей предметом надзора станут квартиры, собственники которых проводят мероприятия религиозной направленности. В них по результатам проверки жилища сотрудниками Росгвардии, МВД, управления общественной безопасности и других органов службы, частник должен будет сам установить камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение.

Антитеррористическая комиссия выделила год на осмотр религиозных объектов. Остальные мероприятия должны быть выполнены в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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