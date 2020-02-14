2020-02-14T13:51:01+03:00
Общество

Анализ социально-экономического развития Мордовии

Глава Республики Владимир Волков выступит с Посланием Государственному Собранию 14 февраля в 15 часов
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Сорок вторая сессия Государственного Собрания республики пройдет в Республиканском дворце культуры 14 февраля. На ней Владимир Волков обратится с ежегодным посланием Государственному Собранию РМ.

В Послании будет дан анализ текущему социально-экономическому развитию республики и поставлены задачи на ближайшее будущее.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, будет вестись онлайн-трансляция Послания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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