Анализ социально-экономического развития Мордовии
Глава Республики Владимир Волков выступит с Посланием Государственному Собранию 14 февраля в 15 часов
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Сорок вторая сессия Государственного Собрания республики пройдет в Республиканском дворце культуры 14 февраля. На ней Владимир Волков обратится с ежегодным посланием Государственному Собранию РМ.
В Послании будет дан анализ текущему социально-экономическому развитию республики и поставлены задачи на ближайшее будущее.
По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, будет вестись онлайн-трансляция Послания.
ИСТОЧНИК KP.RU