В Мордовии мужчина признан виновным в причинении смерти, совершенном на почве ревности
Начиналось все в этой истории обычно. В ночь на 11 октября 2019 года 35-летний мужчина с 28-летним своим знакомым пришли в гости к жительнице города Рузаевки и стали распивать спиртное.
Следствие не останавливается подробно на деталях. Да и важно ли, кто из троих кого и к кому приревновал, только ссора переросла в избиение мужиком постарше своего товарища по вечеринки.
Дружба закончилась - бил руками и ногами, а затем вынес из квартиры к подъезду и вызвал скорую помощь.
В больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов он скончался от повреждений внутренних органов и травматического шока.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU