В Мордовии мужчина признан виновным в причинении смерти, совершенном на почве ревности

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:09:50+03:00

Собранные следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему мужчине

Изменить размер текста: A A

Начиналось все в этой истории обычно. В ночь на 11 октября 2019 года 35-летний мужчина с 28-летним своим знакомым пришли в гости к жительнице города Рузаевки и стали распивать спиртное.

Следствие не останавливается подробно на деталях. Да и важно ли, кто из троих кого и к кому приревновал, только ссора переросла в избиение мужиком постарше своего товарища по вечеринки.

Дружба закончилась - бил руками и ногами, а затем вынес из квартиры к подъезду и вызвал скорую помощь.

В больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов он скончался от повреждений внутренних органов и травматического шока.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU