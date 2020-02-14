Иван Белозерцев: «Новый театр необходимо гармонично вписать в городской пейзаж»
В прошлом году театр «Кукольный дом» получил в постоянное бессрочное пользование земельный участок под застройку на улице Октябрьской. В этом году планируется выделение средств на подготовку проектно-сметной документации.
- Нужно уже переходить к обсуждению визуализированных вариантов, просчитывать их стоимость и утверждать конкретный проект, - поставил задачу губернатор Иван Белозерцев.
По мнению главы региона, размещение нового здания театра «Кукольный дом» в исторической части регионального центра оправданно и целесообразно:
- Это здание практически будет встречать пассажиров, прибывающих в Пензу железнодорожным транспортом. Соответственно оно должно быть необычным, привлекающим внимание, стать одной из визитных карточек нашей области. При этом новый театр необходимо гармонично вписать в окружающий его городской пейзаж.
Участники совещания определили порядок и этапы реализации проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU