2020-02-14T10:09:14+03:00
Звезды

Иван Белозерцев: «Новый театр необходимо гармонично вписать в городской пейзаж»

Вчера в областном правительстве состоялось совещание по вопросу строительства учреждения
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В прошлом году театр «Кукольный дом» получил в постоянное бессрочное пользование земельный участок под застройку на улице Октябрьской. В этом году планируется выделение средств на подготовку проектно-сметной документации.

- Нужно уже переходить к обсуждению визуализированных вариантов, просчитывать их стоимость и утверждать конкретный проект, - поставил задачу губернатор Иван Белозерцев.

По мнению главы региона, размещение нового здания театра «Кукольный дом» в исторической части регионального центра оправданно и целесообразно:

- Это здание практически будет встречать пассажиров, прибывающих в Пензу железнодорожным транспортом. Соответственно оно должно быть необычным, привлекающим внимание, стать одной из визитных карточек нашей области. При этом новый театр необходимо гармонично вписать в окружающий его городской пейзаж.

Участники совещания определили порядок и этапы реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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