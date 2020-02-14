Вчера в Саранске состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:26:23+03:00

В них принимали участие команды Мордовии и Пензенской области

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Вчера в футбольном легкоатлетическом манеже Саранска состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту в честь 31-летия вывода советских войск из Афганистана. Их участниками стали пять команд из регионов ПФО.

Спортсмены состязались в двух дисциплинах: 100-метровая полоса с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. По итогам соревнований результаты в командном зачете следующие: первое место заняли представители пожарно-спасательной службы Нижегородской области. На втором и третьем – Ульяновская область и Чувашская Республика. Замкнули пятерку Мордовия и Пензенская область.

Награды победителям в командном и личном зачетах вручил заместитель начальника Главного управления МЧС Дмитрий Ситкин.

ИСТОЧНИК KP.RU