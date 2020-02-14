2020-02-14T09:32:46+03:00
Звезды

В Пензе состоялся творческий вечер «Год с Куприным»

Мероприятие было приурочено150-летию со дня рождения писателя
Екатерина СУЛЬДИНА
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ФОТО: Екатерина СУЛЬДИНАФОТО: Екатерина СУЛЬДИНА
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Вчера в Литературном музее прошел творческий вечер «Год с Куприным». В начале мероприятия глава администрации Наровчатского района (в котором и родился великий писатель) Алевтина Решетченко рассказала о том, как ведется подготовка к ежегодному литературному празднику.

- Этот год будет сложным,- отметила она. - До конца лета в музее писателя планируется сделать ремонт. А уже в сентябре там состоится ежегодный Купринский литературный праздник. В этом году он пройдет уже в 36 раз.

ФОТО: Екатерина СУЛЬДИНА

ФОТО: Екатерина СУЛЬДИНА

Еще одним гостем творческого вечера стал председатель Наровчатского землячества Юрий Толстоухов. Он рассказал о том, как побывал на могиле писателя: рядом с ним захоронены Блок и Тургенев. Свое выступление Юрий Александрович закончил словами: «Куприн в России не забыт, и мы наследием гордимся».

После показа фрагмента фильма «Гранатовый браслет», перед гостями выступила куприновед Татьяна Кайманова. В своей речи литературовед отметила, что писателя много кто не любил – актеры, власть, церковь, коммунисты. Но его любил весь простой русский народ. И это главное.

О жизни писателя рассказал член союза писателей, преподаватель Пензенского государственного университета Валерий Сухов:

- Больше всего в жизни Александр Куприн любил Россию, которая начиналась с его малой Родины - Наровчата.

В течение всего года в музеях региона будут организованы лектории о жизни Александра Куприна, выставки и показы фильмов о нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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