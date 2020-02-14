В Пензе состоялся творческий вечер «Год с Куприным»
Вчера в Литературном музее прошел творческий вечер «Год с Куприным». В начале мероприятия глава администрации Наровчатского района (в котором и родился великий писатель) Алевтина Решетченко рассказала о том, как ведется подготовка к ежегодному литературному празднику.
- Этот год будет сложным,- отметила она. - До конца лета в музее писателя планируется сделать ремонт. А уже в сентябре там состоится ежегодный Купринский литературный праздник. В этом году он пройдет уже в 36 раз.
ФОТО: Екатерина СУЛЬДИНА
Еще одним гостем творческого вечера стал председатель Наровчатского землячества Юрий Толстоухов. Он рассказал о том, как побывал на могиле писателя: рядом с ним захоронены Блок и Тургенев. Свое выступление Юрий Александрович закончил словами: «Куприн в России не забыт, и мы наследием гордимся».
После показа фрагмента фильма «Гранатовый браслет», перед гостями выступила куприновед Татьяна Кайманова. В своей речи литературовед отметила, что писателя много кто не любил – актеры, власть, церковь, коммунисты. Но его любил весь простой русский народ. И это главное.
О жизни писателя рассказал член союза писателей, преподаватель Пензенского государственного университета Валерий Сухов:
- Больше всего в жизни Александр Куприн любил Россию, которая начиналась с его малой Родины - Наровчата.
В течение всего года в музеях региона будут организованы лектории о жизни Александра Куприна, выставки и показы фильмов о нем.
ИСТОЧНИК KP.RU