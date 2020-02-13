В Пензе проходит форум «Одаренные дети»

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:59:44+03:00

Его цель - выявление, поддержка и дальнейшее сопровождение талантливых девчонок и ребят со всего региона

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Мероприятие проходит в рамках Пензенского регионального этапа Девятнадцатых Международных молодежных Игр России. Организатором форума выступает ГБПОУ «Пензенский колледж искусств».

Участники мероприятия продемонстрируют свои таланты в ряде направлений: сегодня конкурсы проходили в номинациях «Эстрадное пение», «Народные инструменты»; «Изобразительное творчество». Дальнейшее расписание форума выглядит так:

14 февраля – «Академическое творчество»; 17 февраля – «Хореография», «Духовые инструменты»; 19 февраля – «Фортепиано».

Оценивать выступления ребят будут ведущие преподаватели Центра развития и образования в сфере культуры и искусства.

По результатам форума будет сформирована сборная команда Пензенской области на Девятнадцатые Международные молодежные Игры России, которые пройдут в апреле в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU