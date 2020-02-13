В Пензе открылась интерактивная выставка «Герои Отечества»

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:16:01+03:00

Увидеть экспозицию, приуроченную к 75-летию Победы, можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00

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Это уже четвертая выставка, демонстрирующая, в каких войнах принимала участие наша страна в период от Средневековья и до наших дней. Главная особенность экспозиции - показ важнейших элементов вооружения каждой из эпох: от кольчуг, топоров и стрел до противогазов.

Во время торжественного открытия выставки ее гости смогли пообщаться с участниками Великой Отечественной войны и задать им вопросы.

- Пока есть возможность проникнуться историей нашей страны, стоит пользоваться ей, ведь благодаря именно таким выставкам каждый может узнать настоящую цену Победы, - отметил один из ветеранов.

- Все предметы, что вы видите, были собраны специальным отрядом по поиску вещей погибших с целью опознания останков неизвестных солдат и передачи этой информации в их семьи, - рассказал руководитель пензенского колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.

Организаторы выставки выразили надежду, что студенты, присутствующие на ее открытии, захотят навестить ветеранов Великой Отечественной войны, поговорить с ними, и навсегда запомнят слова о том, что война - это большое зло, и, не дай бог, она случится вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU