В пензенском правительстве обсудили проблему загрязнения реки Кашаевки

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:29:40+03:00

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Вчера губернатор Пензенской области обсудил экологическое состояние реки с руководством местного отделения Русского географического общества.

Главный аналитик движения «Зеленая волна», член РГО Максим Савинов сообщил, что в Кашаевку, ранее проходившую по территории региона, а ныне заключенную в коллекторе, сливаются канализационные воды и сбрасывается мусор. По мнению экологов, загрязнение Кашаевки угрожает благополучию всей Пензы.

- Спасибо, что доложили об этой проблеме. Мгновенно решить ее не получится, но начать что-то делать уже надо, - отметил Иван Белозерцев. - Нужно перекрыть незаконные врезки в канализацию от автомоек и магазинов, заварить люки, куда сбрасывается мусор. Мы должны пригласить специалистов, которые обследуют коллектор и дадут технические предложения по решению проблемы. При необходимости составить проектно-сметную документацию на ремонт коллектора. Надо выяснить, можно ли вступить в федеральную программу, а если нет - принимать областную или муниципальную, чтобы эту экологическую проблему устранить.

Также губернатор пообещал, что и другие малые реки на территории региона не останутся без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU