В Пензе при посадке самолета в турбину попала птица

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:31:07+03:00

К счастью, обошлось без жертв

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Около семи вечера 11 февраля в пензенском аэропорте при посадке рейса 1195 Домодедово-Пенза Авиакомпании S7 в турбину самолета попала птица – предположительно, сова. Происшествие произошло на высоте 15-20 метров.

Произошедшее повлекло механическое повреждение левого двигателя. Посадка самолета прошла в штатном режиме, на его борту находилось 62 пассажира.

На место происшествия выезжал заместитель Пензенского транспортного прокурора, по факту организована проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU