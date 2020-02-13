В Пензе при посадке самолета в турбину попала птица
К счастью, обошлось без жертв
ФОТО: Пресс-служба Приволжской транспортной Прокуратуры
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Около семи вечера 11 февраля в пензенском аэропорте при посадке рейса 1195 Домодедово-Пенза Авиакомпании S7 в турбину самолета попала птица – предположительно, сова. Происшествие произошло на высоте 15-20 метров.
Произошедшее повлекло механическое повреждение левого двигателя. Посадка самолета прошла в штатном режиме, на его борту находилось 62 пассажира.
На место происшествия выезжал заместитель Пензенского транспортного прокурора, по факту организована проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU