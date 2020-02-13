2020-02-13T12:05:50+03:00
75 лет Великой Победы

Иван Белозерцев сыграл для подписчиков песню военных лет

Вчера губернатор Пензенской области выложил в своем Instagram новое видео
Анна ЧЕРНАЯ
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В нем глава региона отметил:

- Совсем немного осталось до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Было бы здорово, чтобы в каждой семье смогли к этой дате разучить песню военных лет. Кто-то может прочитать стихотворение. Это было бы очень здорово.

Сам губернатор в стороне от собственной идеи не остался, решил освоить игру на гармони. Первые успехи Иван Александрович продемонстрировал подписчикам – и те, судя по комментариям, остались в восторге.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сыграл на гармони
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ИСТОЧНИК KP.RU

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