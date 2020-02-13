Приехал погостить в Мордовию насильник и грабитель

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:34:34+03:00

Перед судом предстанет житель Нижегородской области по обвинению в совершении преступлений в Ромодановском районе

Изменить размер текста: A A

Ичалковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Мордовия завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 25-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании и грабеже.

По данным следствия, днем 21 августа 2019 года в Ромодановском районе обвиняемый напал на 15-летнюю школьницу, силой затащил ее в лесопосадку, где совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетней, а также похитил у нее кольцо и цепочку из серебра, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Когда девочка стала по телефону просить о помощи маму, он дважды ударил ее кулаком по голове, после чего скрылся в неизвестном направлении. Находясь по-прежнему в Ромодановском районе, обвиняемый в течение суток совершил кражу продуктов питания из дома жителя села Анненково, а также на остановке общественного транспорта вырвал из рук 45-летней женщины сумку.

В кратчайшие сроки следователями и следователями-криминалистами регионального управления СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мужчина был задержан и по решению суда заключен под стражу.

Как выяснилось в процессе расследования, из Нижегородской области он приехал в гости к жительнице республики. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU