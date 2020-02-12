Жительница Бессоновки лишилась 25 тысяч рублей в надежде получить подарок
44-летняя жительница Бессоновки обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной, который назвался Дмитрием. После непродолжительного общения новый знакомый «решил» отправить подарок женщине через транспортную компанию.
Через несколько недель пострадавшая получила на электронную почту письмо с информацией, что для получения посылки ей необходимо оплатить доставку, таможенное оформление и индивидуальный контейнер, что она и сделала, перечислив на указанные реквизиты 25 тысяч рублей. Обещанный подарок женщина так и не увидела, а Дмитрий прекратил с ней переписку.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции пытаются установить лица, причастные к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU