2020-02-12T15:18:03+03:00
Происшествия

Жительница Бессоновки лишилась 25 тысяч рублей в надежде получить подарок

Мужчина, с которым женщина познакомилась в интернете, оказался мошенником
Екатерина СУЛЬДИНА
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44-летняя жительница Бессоновки обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной, который назвался Дмитрием. После непродолжительного общения новый знакомый «решил» отправить подарок женщине через транспортную компанию.

Через несколько недель пострадавшая получила на электронную почту письмо с информацией, что для получения посылки ей необходимо оплатить доставку, таможенное оформление и индивидуальный контейнер, что она и сделала, перечислив на указанные реквизиты 25 тысяч рублей. Обещанный подарок женщина так и не увидела, а Дмитрий прекратил с ней переписку.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции пытаются установить лица, причастные к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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