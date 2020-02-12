Пензенские школьники проверили свою правовую грамотность

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:50:01+03:00

Городская игра «Мы в праве?» состоялась в молодежном центре «Юность»

Изменить размер текста: A A

Участие в ней приняли учащиеся школ № 11, 37, 63, 35, 58, а также лицеев №2 и 29.

Верно оценить знания нынешней молодежи помогло профессиональное жюри в лице представителя УМВД России по Пензенской области Ирины Осетровой, сотрудника Молодежного парламента города Пензы Екатерины Куховой и педагога -психолога Ирины Фединой.

Задания, с которыми пришлось столкнуться школьникам, были разными и предполагали знания как уголовных, так и гражданских прав. Творчество организаторов и подход к проведению игры по достоинству и участники, и зрители.

По итогам призовые места распределились следующим образом: первое место заняла школа №11, второе - лицей №2, замкнула тройку школа №63. Призами и дипломами Комитета по физической культуре , спорту и молодежной политике города Пензы были награждены все участники правовой игры. Капитан команды средней школы №63 была награждена отдельным дипломом.

ИСТОЧНИК KP.RU