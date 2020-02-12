Житель Саранска измазал навозом дверь подъезда, чтобы отомстить бывшей девушке [ВИДЕО]
Как говорилось в одной известной песне, «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Однако, как и персонажу этого лирического произведения, герою этой истории тоже не повезло с делами амурными.
Домком одной из многоэтажек на улице Пушкина в Саранске как-то январским утром обнаружил, что дверь первого подъезда была испачкана. Он обратился в компанию «Безопасный дом» с просьбой предоставить видеозаписи с камер за прошедшую ночь.
Как и предполагалась, вандал, мажущий дверь навозом, попал в объектив одной из них. Архив с роликом был передан участковому, который выяснил предысторию случившегося: оказалось, что в пострадавшем подъезде проживала бывшая девушка нарушителя. Парень решил таким образом отомстить благоверной за то, что она его бросила.
Теперь юноше предстоит понести ответственность за содеянное.
В Саранске парень испачкал дверь подъезда, потому что его бросила девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU