Житель Саранска измазал навозом дверь подъезда, чтобы отомстить бывшей девушке [ВИДЕО]

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:00:34+03:00

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Как говорилось в одной известной песне, «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Однако, как и персонажу этого лирического произведения, герою этой истории тоже не повезло с делами амурными.

Домком одной из многоэтажек на улице Пушкина в Саранске как-то январским утром обнаружил, что дверь первого подъезда была испачкана. Он обратился в компанию «Безопасный дом» с просьбой предоставить видеозаписи с камер за прошедшую ночь.

Как и предполагалась, вандал, мажущий дверь навозом, попал в объектив одной из них. Архив с роликом был передан участковому, который выяснил предысторию случившегося: оказалось, что в пострадавшем подъезде проживала бывшая девушка нарушителя. Парень решил таким образом отомстить благоверной за то, что она его бросила.

Теперь юноше предстоит понести ответственность за содеянное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/760321" frameborder="0"></iframe> В Саранске парень испачкал дверь подъезда, потому что его бросила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU