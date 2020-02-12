2020-02-12T14:00:34+03:00
Происшествия

Житель Саранска измазал навозом дверь подъезда, чтобы отомстить бывшей девушке [ВИДЕО]

Действия вандала попали в объектив камер «Безопасного дома»
Анна ЧЕРНАЯ
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Как говорилось в одной известной песне, «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Однако, как и персонажу этого лирического произведения, герою этой истории тоже не повезло с делами амурными.

Домком одной из многоэтажек на улице Пушкина в Саранске как-то январским утром обнаружил, что дверь первого подъезда была испачкана. Он обратился в компанию «Безопасный дом» с просьбой предоставить видеозаписи с камер за прошедшую ночь.

Как и предполагалась, вандал, мажущий дверь навозом, попал в объектив одной из них. Архив с роликом был передан участковому, который выяснил предысторию случившегося: оказалось, что в пострадавшем подъезде проживала бывшая девушка нарушителя. Парень решил таким образом отомстить благоверной за то, что она его бросила.

Теперь юноше предстоит понести ответственность за содеянное.

В Саранске парень испачкал дверь подъезда, потому что его бросила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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