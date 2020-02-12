2020-02-12T10:56:26+03:00
Общество

Иван Белозерцев провел прием граждан в Тамале

Ремонт дорог, безопасность пешеходов, работа почтовых отделений - жители пришли к губернатору с разными проблемами
Анна ЧЕРНАЯ
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Одной из первых к главе региона обратилась жительница села Большая Сергеевка Любовь Паршина, которая пожаловалась на плохое состояние дороги:

- Дорога старая, и грузовики ее постоянно разбивают, - рассказала женщина.

- Ремонт запланирован на будущий год, - отметил Иван Александрович. - Документация уже готова. Но обязательно нужен весовой контроль, потому что сельскохозяйственную продукцию по дороге возят, покрытие разбивают.

Любовь Михайловна также пожаловалась на то, что в селе закрыли почтовое отделение и теперь, чтобы оплатить коммунальные услуги, жителям Большой Сергеевки приходится ездить в районный центр, за 20 километров.

- Это ведь не единичная проблема, нужен системный подход к ее решению, - отметил Иван Белозерцев, дав поручение проанализировать ситуацию во всех районах Пензенской области. - Возможно, вопрос можно решить с помощью «мобильных почтамтов». Или требуется принять областную программу и выделять дополнительное финансирование.

Жительница Тамалы Наталья Титова просила привести в порядок дорогу на улице Лермонтова. По поводу ремонта дороги на другой улице Тамалы, Молодежной, к главе региона обратился Евгений Сапелкин. Он также просил обустроить пешеходный переход на перекрестках улиц Луначарского и Коммунистической, где ходят в школу дети.

Иван Белозерцев потребовал от главы Тамалинского района обеспечить безопасность пешеходов, а также начать разрабатывать проектно-сметную документацию на ремонт дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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