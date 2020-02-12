Не уступил дорогу девушке
По сообщению пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, это ДТП произошло 10 февраля на 270 километре автодороги Н. Новгород - Пенза - Саратов. 59-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» (к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в 2019-2020 г. привлекался 6 раз), при выезде с второстепенной дороги на главную не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Лачетти» под управлением 24-летней девушки.
В результате ДТП водитель Шевроле была осмотрена на месте ДТП врачами СМП, оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.22-летняя пассажирка Шевроле самостоятельно обращалась в ГБУЗ РМ «РКБ №4», оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.
Водители трезвы.
ИСТОЧНИК KP.RU