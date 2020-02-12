2020-02-12T10:38:42+03:00
Происшествия

Не уступил дорогу девушке

В Мордовии, выезжая с второстепенной дороги на главную, водитель «ВАЗ-2106» произвел столкновение с «Шевроле Лачетти»
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

По сообщению пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, это ДТП произошло 10 февраля на 270 километре автодороги Н. Новгород - Пенза - Саратов. 59-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» (к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в 2019-2020 г. привлекался 6 раз), при выезде с второстепенной дороги на главную не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Лачетти» под управлением 24-летней девушки.

В результате ДТП водитель Шевроле была осмотрена на месте ДТП врачами СМП, оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.22-летняя пассажирка Шевроле самостоятельно обращалась в ГБУЗ РМ «РКБ №4», оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.

Водители трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Саранска измазал навозом дверь подъезда, чтобы отомстить бывшей девушке [ВИДЕО]
Социальный контракт: кому положена помощь от государства?
В Пензе ветеран подарил областной библиотеке книги и газеты военных лет
Юбилейные медали вручены фронтовикам и труженикам тыла
Иван Белозерцев провел прием граждан в Тамале
Не уступил дорогу девушке
Пензенская полиция подготовила ролик о раскаянии наркокурьеров
Более 11 тысяч девятиклассников Пензенской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку
Пензенские полицейские задержали в Московской области подозреваемого в серии тяжких преступлений
Награды труженицам трудового фронта Пензенской области
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
УМВД России по Пензенской области информирует
Внеплановые каникулы для школьников Саранска
Владимир Волков посетил Атяшевский район
В Пензе состоятся Чемпионат и Первенство ПФО по спортивной гимнастике
Двое жителей Нижнего Новгорода ограбили пензенский магазин
В конце месяца в Пензе состоится Форум классных руководителей
Пензенский зоопарк приглашает на свадьбу альпак