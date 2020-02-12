2020-02-12T10:21:40+03:00
Общество

Пензенская полиция подготовила ролик о раскаянии наркокурьеров

Видео будет демонстрироваться в учебных учреждениях региона
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«Лёгкие деньги - горькие слёзы». Видеоролик под таким названием подготовила пресс-служба управления МВД России по Пензенской области для трансляции в школах и учебных заведениях региона.

При подготовке фильма были использованы интервью с подозреваемыми, обвиняемыми по уголовным делам, связанными с незаконным сбытом наркотиков, а также осуждёнными за такие преступления. Их лица скрыты, голоса изменены, но слова, которые они произносят, и эмоции, которые они испытывают - реальные.

Главная цель видеоролика – дать возможность молодым людям увидеть, к чему приводит желание их сверстников заработать лёгкие деньги путём распространения наркотиков, и сделать для себя соответствующие выводы.

Лёгкие деньги – горькие слёзы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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