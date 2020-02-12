Пензенская полиция подготовила ролик о раскаянии наркокурьеров
«Лёгкие деньги - горькие слёзы». Видеоролик под таким названием подготовила пресс-служба управления МВД России по Пензенской области для трансляции в школах и учебных заведениях региона.
При подготовке фильма были использованы интервью с подозреваемыми, обвиняемыми по уголовным делам, связанными с незаконным сбытом наркотиков, а также осуждёнными за такие преступления. Их лица скрыты, голоса изменены, но слова, которые они произносят, и эмоции, которые они испытывают - реальные.
Главная цель видеоролика – дать возможность молодым людям увидеть, к чему приводит желание их сверстников заработать лёгкие деньги путём распространения наркотиков, и сделать для себя соответствующие выводы.
Лёгкие деньги – горькие слёзы.
ИСТОЧНИК KP.RU