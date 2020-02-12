Пензенская полиция подготовила ролик о раскаянии наркокурьеров

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:21:40+03:00

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«Лёгкие деньги - горькие слёзы». Видеоролик под таким названием подготовила пресс-служба управления МВД России по Пензенской области для трансляции в школах и учебных заведениях региона.

При подготовке фильма были использованы интервью с подозреваемыми, обвиняемыми по уголовным делам, связанными с незаконным сбытом наркотиков, а также осуждёнными за такие преступления. Их лица скрыты, голоса изменены, но слова, которые они произносят, и эмоции, которые они испытывают - реальные.

Главная цель видеоролика – дать возможность молодым людям увидеть, к чему приводит желание их сверстников заработать лёгкие деньги путём распространения наркотиков, и сделать для себя соответствующие выводы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/760273" frameborder="0"></iframe> Лёгкие деньги – горькие слёзы.

ИСТОЧНИК KP.RU