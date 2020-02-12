2020-02-12T09:32:27+03:00
Общество

Более 11 тысяч девятиклассников Пензенской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку

Собеседование пройдет сегодня, 12 февраля, и является условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области
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По сообщению пресс-службы Министерства образования Пензенской области, в региональной информационной системе региона на прохождение процедуры итогового собеседования зарегистрировано 11 305 обучающихся.

Участники выполнят четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

В качестве экзаменатора-собеседника может быть назначен учитель по любому предмету, обладающий коммуникативными навыками, грамотной речью, но не преподающий в этом классе.

На выполнение работы каждому участнику отводится, в среднем, 15 минут.

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

Оценят итоги собеседования эксперты, в роли которых выступят учителя русского языка и литературы. Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет», его объявят не позднее чем через 5 календарных дней после проведения собеседования.

Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 11 марта и 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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