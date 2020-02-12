2020-02-12T08:20:15+03:00
75 лет Великой Победы

Награды труженицам трудового фронта Пензенской области

Губернатор Иван Белозерцев вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» жителям Тамалинского района
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Торжественное мероприятие состоялось в средней общеобразовательной школе, которую губернатор посетил в рамках рабочей поездки во вторник, 11 февраля. По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, приветствуя участников встречи, Иван Белозерцев напомнил, что медаль учреждена указом Президента России в честь юбилея одного из величайших событий в истории нашей страны.

«Жители Пензенской области, Тамалинского района в годы священной для нас войны проявляли образцы мужества и героизма. Многие из них отдали за Победу свою жизнь», - отметил губернатор.

Медали из рук главы областной исполнительной власти получили жительницы Тамалинского района - участницы трудового фронта: Клавдия Сергеевна Парыгина, Прасковья Сергеевна Павлова, Пелагея Федоровна Шадчина, Анна Прокофьевна Балашова, Мария Ивановна Пентковская, Анастасия Федоровна Федотова.

«Вы делали все для того, чтобы обеспечить фронт необходимым, внесли большой вклад в освобождение нашей Родины от фашизма. Низкий вам поклон», - сказал Иван Белозерцев, обращаясь к почетным гостям праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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