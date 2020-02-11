2020-02-11T15:45:21+03:00
Общество

Владимир Волков посетил Атяшевский район

Глава Мордовии оценил ход подготовки к запуску в регионе программы льготной сельской ипотеки
Наталья НОВОЖИЛОВА
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Фото: Пресс-служба Главы РМ
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В селе Тетюши Атяшевского района уже ведется подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Глава района Виктор Прокин подробно рассказал, как местные власти подготовились к запускаемой в стране программе льготной сельской ипотеки – первые два дома уже построены. В ближайшие годы их число увеличится до 320. Кроме того, здесь построят ФАП, детский сад, стадион и бассейн.

Владимир Волков пообщался с молодыми семьями Ютяевых и Зоткиных, которые решили здесь строиться. На социальную выплату, предоставляемую работникам АПК, Ютяевы, которые воспитывают четверых детей, уже построили дом, а Зоткины подали пакет документов в банк на предоставление льготного кредита.

- Символично, что первая семья, которая построила здесь дом, - многодетная, - отметил Глава Мордовии. - Мы ожидаем, что в течение ближайших трех лет эта территория будет застроена.

Как рассказал первый заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров, в этом году в программу комплексной жилой застройки на селе также войдут Ромодановский, Чамзинский и Краснослободский районы.

В рамках рабочей поездки Глава республики посетил также МПК «Атяшевский», где реализуется инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей, что позволило создать почти 300 дополнительных рабочих мест. Глава Мордовии Владимир Волков пообщался с работниками предприятия, выслушал их пожелания по дальнейшему развитию и благоустройству района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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