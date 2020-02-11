2020-02-11T14:46:32+03:00
Спорт

В Пензе состоятся Чемпионат и Первенство ПФО по спортивной гимнастике

Его победители отправятся на Всероссийский этап
Анна ЧЕРНАЯ
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С 19 по 21 февраля в ДС «Буртасы» пройдут Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Участие в них примут гимнастки 2004 года рождения и старше. Спортсменки выступят в трех возрастных категориях: юниорки 14-15 лет (программа мастеров спорта), юниорки 13 лет (программа кандидатов в мастера спорта) и девушки 11-12 лет (программа первого разряда).

Нашу область на состязаниях представят 14 воспитанниц пензенской и кузнецкой школ спортивной гимнастики: шесть из них выступят на Чемпионате, восемь - на первенстве.

Аналогичные соревнования среди юниоров и парней пройдут в марте.

По итогам состязаний победители будут отобраны на Всероссийский этап, который также пройдет в Пензе в конце марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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