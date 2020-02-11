Двое жителей Нижнего Новгорода ограбили пензенский магазин

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:23:23+03:00

Добычей злоумышленников стали несколько дисков общей стоимостью более 22 тысяч рублей

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В Пензе в полицию обратился представитель торговой сети. Мужчина рассказал, что неизвестные в течение некоторого периода времени украли из его магазина восемь дисков для игровых приставок.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей случившегося. В результате удалось установить, что к совершению краж причастны двое жителей Нижнего Новгорода. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.

Подозреваемые признались в содеянном и рассказали, как именно совершали кражи: злоумышленники заходили в магазин с сумками, в которые незаметно для персонала складывали диски. Украденное они потом продавали, а полученные деньги тратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, сейчас подозреваемые уже отбывают срок за другие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU