В конце месяца в Пензе состоится Форум классных руководителей

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:02:31+03:00

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27 февраля в Областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова пройдет форум «Семья и школа: ценность сотрудничества», в котором примут участие классные руководители, родительская общественность, психологи.

- Классный руководитель играет огромную роль в воспитании школьников. Это не просто учитель, это наставник, воспитатель, самый близкий после родителей ребенку человек, с которым можно поделиться тем, что волнует, обсудить значимую для школьника информацию, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

В рамках мероприятия будут работать секции «Эффективные практики воспитательной работы»; «Педагоги и родители: преодоление противоречий воспитания»; «Проблемы формирования ученического коллектива»; «Ребенок и социум: личные ориентиры и общественные потребности»; «Ребенок в семье: воспитание со смыслом».

ИСТОЧНИК KP.RU