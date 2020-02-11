Пензенский зоопарк приглашает на свадьбу альпак

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:01:56+03:00

А еще в День святого Валентина пары смогут пройти на территорию учреждения по одному билету

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14 февраля Пензенский зоопарк приглашает в гости всех влюбленных. В 12.00 на территории учреждения состоится квест-игра «Любовь не знает границ» (количество участников не ограничено). А в 13.30 все желающие смогут стать свидетелями уникального события – свадьбы альпак Эльзы и Индуса.

В честь праздника пары смогут попасть в учреждение только по одному билету.

ИСТОЧНИК KP.RU