Пензенский зоопарк приглашает на свадьбу альпак
А еще в День святого Валентина пары смогут пройти на территорию учреждения по одному билету
Изменить размер текста:
14 февраля Пензенский зоопарк приглашает в гости всех влюбленных. В 12.00 на территории учреждения состоится квест-игра «Любовь не знает границ» (количество участников не ограничено). А в 13.30 все желающие смогут стать свидетелями уникального события – свадьбы альпак Эльзы и Индуса.
В честь праздника пары смогут попасть в учреждение только по одному билету.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пензенский зоопарк»