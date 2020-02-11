2020-02-11T12:06:46+03:00
Происшествия

Рукопашный бой в коридоре штрафного изолятора одной из пензенских колоний

23-летний мужчина признан виновным в применении насилия к сотрудникам исправительных учреждений
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Что-то при проведении 11 апреля 2019 года его личного обыска арестованному 1997 года рождения не понравилось, и он ударил кулаком младшего инспектора отделения по конвоированию. Как выяснится позже, кровоподтеком на лице, не расценивающимся как вред здоровью, все дело не закончилось.

Через несколько месяцев 25 июля 2019 года наш старый знакомый за совершение нескольких краж уже отбывал наказание в колонии-поселении, расположенной в Бессоновском районе. За нарушение установленного порядка ему назначили нескольких суток пребывания в штрафном изоляторе. Будучи недовольным, он попробовал причинить себе телесные повреждения.

Попытка была пресечена заместителем начальника исправительного учреждения. После чего осужденный ударил старшего инспектора отдела по безопасности ногой, причинив ему кровоподтек стопы.

В коридоре штрафного изолятора осужденный продолжил оказывать активное сопротивление сотрудникам колонии-поселения. От его удара ногой дежурный помощник начальника исправительного учреждения получил закрытый перелом пальца правой стопы, расценивающийся как легкий вред здоровью.

Собранные следственным отделом по Железнодорожному району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему мужчине, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы).

Путем частичного сложения наказаний за два эпизода применения насилия в отношении сотрудников мест лишения свободы и за ранее совершенные кражи жителю Пензы назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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