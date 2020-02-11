2020-02-11T12:02:13+03:00
Происшествия

16-летняя жительница Мордовии порезала себе руки, чтобы оклеветать отчима

По факту было возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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В декабре прошлого года в одну из больниц республики поступила 16-летняя жительница Чамзинского района с порезами рук. Врачи сообщили об этом в полицию. Пришедшим правоохранителям девушка сказала, что раны ей в пылу ссоры нанес отчим. В отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования вскрылись интересные подробности: отношения между девушкой и отчимом были сложные. Школьница всячески демонстрировала свое недовольство тем, что мужчина жил с ее матерью. На этой почве постоянно вспыхивали ссоры.

Во время одной из таких ссор мужчина ударил девушку. Несовершеннолетняя заперлась в ванной, а после вышла к матери с окровавленными руками. Во время допроса девушка призналась, что порезы нанесла себе сама, а на отчима свалила, решив отомстить ему.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. По сообщению пресс-службы МВД по РМ, в отношении отчима подозреваемой также возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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