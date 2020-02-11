Лучшие танцоры Пензы отправятся на чемпионат России по чир спорту

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:34:00+03:00

Чемпионат и Первенство области по данной дисциплине прошли 9 февраля в СК «Воейков»

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье на площадке сошлись коллективы города и области. Участники соревновались в нескольких номинациях: «чир-хип-хоп», «чирлидинг-стант» и «чир-фристайл». Выступления ребят оценивали приглашенные судьи из разных городов. Организатором соревнований выступила Федерация Чир Спорта Пензенской области.

По результатам фестиваля, в номинации «чир-хип-хоп» призовые места заняли воспитанники «СТАЯ Dance Studio», а также школ танца «UNI-DANCE» и «LIL HUSTLE». В номинации «чирлидинг-стант» и «чир-фристайл» победу одержали команды «Династия», «Карамелька» и «Карамэль».

Победители соревнований представят Сурский край на чемпионате России, который пройдет 21-24 февраля в Москве.

СПРАВКА «КП»

Чир спорт (название происходит от слова «чирлидинг») – относительно новый для нашей страны вид спорта, зародившийся в США почти полтора века назад и сочетающий в себе элементы танца, акробатики и гимнастики. В Россию данная дисциплина пришла в 90-х – вместе с первыми соревнованиями по американскому футболу.

Изначально под «чирлидингом» подразумевались выступления групп поддержки в перерывах между матчами по футболу, баскетболу и др., но сейчас эта дисциплина стала полноценным видом спорта, по которому также проводятся соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU