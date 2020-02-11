Внешнеторговый оборот Пензенской области за 2019 год превысил 560 млн долларов

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:13:38+03:00

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Экспорт товаров за минувший год увеличился на 3,2 % и составил 308 млн долларов, а импорт - уменьшился на 7,4 % и составил 252,4 млн долларов. Значительно увеличилось количество стран по экспорту. Товары из Пензенской области в 2019 году поставлялись в 86 стран мира, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

По-прежнему основными потребителями наших товаров остаются страны СНГ (52,3 % от всей продукции, идущей на экспорт).

Лидирующие позиции сохраняет Казахстан. Общий объем экспорта с этой страной составляет 64,7 млн долларов. Основными экспортерами являются предприятия мебельного кластера, а также пензенские производители оборудования, например, «Станкомашстрой», «Пензмаш»; активным спросом пользуется продукция пензенских предприятий пищевой промышленности и кондитерского кластера.

Экспорт пензенских товаров в Беларусь составил 33,7 млн долларов. Экспортируется в основном продукция пищевой, фармацевтической промышленности, оборудование и мебель.

В Украину (экспорт 27,3 млн долларов) ввозятся пензенские продукты питания (свинина, продукция кондитерского кластера). Основные экспортеры - ГК «Черкизово» и «Невский кондитер». Среди промышленных предприятий можно выделить «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей».

Среди стран дальнего зарубежья уверенный рост - в 45 % показывает экспорт в Латвию. В 2019 году он составил 14,2 млн долларов (основным экспортером является производитель мебели ИП Стеклянников В.М.).

«Мы наблюдаем устойчивый рост экспорта товаров из Пензенской области по объему и географии поставок. Во многом этому способствовало увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, в первую очередь из числа малого и среднего бизнеса,- отмечает министр экономики Сергей Капралов.- В настоящий момент 602 экспортера региона ведут внешнеэкономическую деятельность со странами дальнего зарубежья и СНГ, причем 80% из них это субъекты малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, положительная экспортная динамика говорит о востребованности и конкурентоспособности наших товаров на иностранных рынках».

ИСТОЧНИК KP.RU