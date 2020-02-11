Несовершеннолетний угонщик из Пензенской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:33:19+03:00

Ночь, безлюдная улица, незапертые двери старенького авто - это почти провокация для решившего прокатиться подростка

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В полицию Шемышейского района обратился с заявлением о преступлении 28-летний гражданин. Он сообщил, что в ночное время от дома по месту жительства заявителя в поселке Шемышейка был совершен угон автомобиля ВАЗ-2101 1985 года выпуска, двери которого были не заперты.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления свидетелей и очевидцев. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили причастность к угону несовершеннолетнего жителя поселка Шемышейка. Он признался в содеянном, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Пензенской области напоминает: никогда не оставляйте машину открытой, если в ней никого нет! Закрывайте двери, даже если собираетесь отойти от нее на минуту-другую. Установите на транспортное средство охранную сигнализацию, используйте другие защитные приспособления.

Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU