2020-02-10T17:25:19+03:00
Общество

В Мордовии двое парней едва не замерзли, заблудившись в поле

На поиски пропавших незамедлительно выехали все экстренные службы Атяшевского района и добровольцы на снегоходах
Анна ЧЕРНАЯ
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8 февраля двое жителей села Кочкурово, 17 и 18 лет, отправились пешком в село Шейн-Майдан. Несмотря на предупреждения синоптиков о морозах и довольно длинную дорогу (расстояние между селами составляет почти семь километров), утепляться друзья не стали. Через некоторое время парни почувствовали, что замерзают. Еще чуть позже они осознали, что заблудились, и сразу же позвонили в службу спасения.

На поиски пропавших молодых людей незамедлительно выехали все экстренные службы Атяшевского района и добровольцы на снегоходах. Спасателям не сразу удалось отыскать заблудившихся юношей: их обнаружили в полутора километрах от Шейн-Майдана в заснеженном поле. Спасатели сразу же передали друзей медикам, их доставили в Атяшевскую районную больницу. Вечером этого же дня родители забрали молодых людей домой.

Начальник Атяшевского пожарно-спасательного гарнизона Николай Пальтин предупреждает граждан:

- Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения. Подберите себе теплую и удобную одежду. Возьмите с собой мобильный телефон с полной зарядкой. Практически все современные телефоны оснащены навигаторами, именно он поможет вам определить свое местоположение. Если же вы всё-таки заблудились, продолжайте двигаться в одном направлении, а выйдя на дорогу или просеку, идите по ней, она в любом случае выведет к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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