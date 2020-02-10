Пензенским педагогам предлагают провести уроки экологии

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:13:24+03:00

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Активисты движения «Зеленая волна» направили обращения к губернатору Ивану Белозерцеву и министру образования Александру Воронкову с просьбой поддержать инициативу проведения в регионе уроков экологии «Зеленая волна» – за зеленую Губернию!».

В тексте писем говорится, что экологическое движение уже шесть лет объединяет и реализует молодёжные инициативы в направлении защиты окружающей среды. В планах - вывести деятельность активистов на исследовательский уровень с помощью проекта «Экологический центр «Зеленой волны».

Сейчас активисты предлагают пензенским педагогам до 15 марта провести в учебных заведениях просветительские уроки, материалы которых опираются на школьную программу, но содержат дополнения о роли молодёжи в охране природы - на примере деятельности «Зеленой волны».

По итогам уроков, преподаватели и активные участники будут отмечены грамотами экологического движения «Зеленая волна».

Материалы следует высылать на почту: fondntr2012@yandex.ru

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

+7 927 373 03 61 - заместитель председателя Пензенского областного отделения РГО Наталья Колыганова;

+7 960 321 10 48 - лидер экологического движения «Зеленая волна» Татьяна Шихова.

ИСТОЧНИК KP.RU