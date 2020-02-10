2020-02-10T16:48:27+03:00
Общество

В этом году в Пензенской области ЕГЭ сдадут 5290 выпускников

Среди предметов по выбору у будущих абитуриентов самым популярным по-прежнему остается обществознание
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

1 февраля истек срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ. Желание пройти итоговую аттестацию в этой форме выразили 5290 выпускников. Как и прежде, для получения документа о полученном среднем образовании необходима сдача двух экзаменов: по русскому языку и математике (базового или профильного уровней).

Экзамен по русскому языку напишут все выпускники. Математику базового уровня сдадут 41 % выпускников, профильного - 59%. Среди предметов по выбору, по-прежнему, самым популярным остается обществознание - его сдают 54,5% выпускников, далее идут физика (26%), биология (21%), история (18%) и информатика и ИКТ (17%). Самым малочисленным по количеству участников стал ЕГЭ по французскому языку – его в нашем регионе в этом году сдает всего один человек.

Досрочный период ЕГЭ стартует 20 марта. Первые экзамены по географии и литературе, пройдут 20 марта. Заявление на их сдачу подали 358 выпускников: 302 - по литературе и 56 - по географии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии двое парней едва не замерзли, заблудившись в поле
Пензенским педагогам предлагают провести уроки экологии
В этом году в Пензенской области ЕГЭ сдадут 5290 выпускников
В Саранске сотрудники сферы ЖКХ получат денежные премии
Пензенские полицейские проводят профилактические мероприятия среди подростков
В Мордовии в ДТП на трассе погибли двое жителей Пензенской области
Мечты о легком заработке лишили жительницу Пензы денежных средств
На завтра в Саранске объявлено штормовое предупреждение
В Пензе «Лыжню России» покорили более трех с половиной тысяч горожан
Компания «СтанкоМашСтрой» приняла участие в мероприятии, посвященном Дню российской науки
Оформили кредит на доверчивого жителя Заречного
Пензенская «Лагуна-УОР» досрочно выиграла регулярный чемпионат России по мини-футболу
Мэр Саранска Петр Тултаев: «Сегодня мы все победители»
Полиция Мордовии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в августе прошлого года