В этом году в Пензенской области ЕГЭ сдадут 5290 выпускников

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:48:27+03:00

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1 февраля истек срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ. Желание пройти итоговую аттестацию в этой форме выразили 5290 выпускников. Как и прежде, для получения документа о полученном среднем образовании необходима сдача двух экзаменов: по русскому языку и математике (базового или профильного уровней).

Экзамен по русскому языку напишут все выпускники. Математику базового уровня сдадут 41 % выпускников, профильного - 59%. Среди предметов по выбору, по-прежнему, самым популярным остается обществознание - его сдают 54,5% выпускников, далее идут физика (26%), биология (21%), история (18%) и информатика и ИКТ (17%). Самым малочисленным по количеству участников стал ЕГЭ по французскому языку – его в нашем регионе в этом году сдает всего один человек.

Досрочный период ЕГЭ стартует 20 марта. Первые экзамены по географии и литературе, пройдут 20 марта. Заявление на их сдачу подали 358 выпускников: 302 - по литературе и 56 - по географии.

ИСТОЧНИК KP.RU