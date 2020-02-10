В Саранске сотрудники сферы ЖКХ получат денежные премии

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:17:07+03:00

В городе стартовал конкурс «Лучший по профессии»

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Из года в год в столице Мордовии ищут самых достойных специалистов в сфере жилищно -коммунального хозяйства. Работники, чьими руками создаются условия для безопасного, удобного и комфортабельного проживания людей, также нуждаются в поддержке и признании. Именно для этих целей власти города устраивают конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».

Конкурс будет проходить с 10 по 28 февраля по нескольким номинациям.

Номинации для организаций, предоставляющих услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

- «Лучший дворник»;

- «Лучший мастер участка»;

- «Лучший сварщик»;

- «Лучший слесарь-сантехник»;

- «Лучший электрик».

Номинации для предприятий, занимающихся благоустройством городских территорий:

- «Лучший водитель»;

- «Лучший мастер»;

- «Лучший механизатор»;

- «Лучший рабочий по благоустройству»;

- «Лучший слесарь».

Всего дипломы и премии получат 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU