В Саранске сотрудники сферы ЖКХ получат денежные премии
Из года в год в столице Мордовии ищут самых достойных специалистов в сфере жилищно -коммунального хозяйства. Работники, чьими руками создаются условия для безопасного, удобного и комфортабельного проживания людей, также нуждаются в поддержке и признании. Именно для этих целей власти города устраивают конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».
Конкурс будет проходить с 10 по 28 февраля по нескольким номинациям.
Номинации для организаций, предоставляющих услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
- «Лучший дворник»;
- «Лучший мастер участка»;
- «Лучший сварщик»;
- «Лучший слесарь-сантехник»;
- «Лучший электрик».
Номинации для предприятий, занимающихся благоустройством городских территорий:
- «Лучший водитель»;
- «Лучший мастер»;
- «Лучший механизатор»;
- «Лучший рабочий по благоустройству»;
- «Лучший слесарь».
Всего дипломы и премии получат 60 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU