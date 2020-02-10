Пензенские полицейские проводят профилактические мероприятия среди подростков
В школах и среднеспециальных учебных заведениях продолжаются мероприятия в рамках антинаркотической деятельности. В гости к учащимся приходят сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.
С 3 по 8 февраля стражи порядка провели 17 мероприятий, участие в которых приняли 2000 учащихся и педагогов. Цель мероприятий - сформировать у подростков ответственное отношение к своему здоровью, готовность соблюдать здоровый образ жизни.
Во время встреч со школьниками и студентами сотрудники рассказывают про последствия употребления наркотических средств и административную и уголовную ответственность, а также демонстрируют видеофильм про вред запрещенных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU