Пензенские полицейские проводят профилактические мероприятия среди подростков

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:28:34+03:00

С начала месяца было организовано уже 17 акций

Изменить размер текста: A A

В школах и среднеспециальных учебных заведениях продолжаются мероприятия в рамках антинаркотической деятельности. В гости к учащимся приходят сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.

С 3 по 8 февраля стражи порядка провели 17 мероприятий, участие в которых приняли 2000 учащихся и педагогов. Цель мероприятий - сформировать у подростков ответственное отношение к своему здоровью, готовность соблюдать здоровый образ жизни.

Во время встреч со школьниками и студентами сотрудники рассказывают про последствия употребления наркотических средств и административную и уголовную ответственность, а также демонстрируют видеофильм про вред запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU