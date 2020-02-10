В Мордовии в ДТП на трассе погибли двое жителей Пензенской области

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:28:02+03:00

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Вчера около шести вечера на 427-м километре автодороги М-5 «УРАЛ» вблизи поселка Умет 50-летний житель Пензенской области, управляя автомашиной «Форд Фокус», попал в ДТП. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Скания G380», за рулем которого находился 46-летний житель Ульяновска.

В результате аварии водитель «легковушки» и его 28-летний сын, также находившийся в салоне, от полученных травм скончались на месте происшествия. Известно, что погибшие возвращались с Москвы, где работали вахтовым методом.

По словам водителя тягача, в момент столкновения легковой автомобиль находился в состоянии заноса.

ИСТОЧНИК KP.RU