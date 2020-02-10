Мечты о легком заработке лишили жительницу Пензы денежных средств

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:10:15+03:00

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С этой проблемой она обратилась в отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе. Девушка рассказала, что в приложении «Телеграм» наткнулась на страницу пользователя, обещавшего доход от вложения денег.

Договорившись о вкладе и следуя всем инструкциям неизвестного, гражданка пополнила указанные банковскую карту и электронный кошелек на сумму 20 тысяч рублей. Но возврата денег и прибыли так и не случилось. Ответы на свои вопросы от незнакомца девушка тоже не получила.

Несмотря на то, что она знала о таких способах обмана, избежать его не удалось. По данному случаю проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лица, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните - так действуют мошенники! Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы! Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом.

ИСТОЧНИК KP.RU