Пензенская «Лагуна-УОР» досрочно выиграла регулярный чемпионат России по мини-футболу

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:20:57+03:00

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Пензенская «Лагуна-УОР» досрочно заняла первое место в регулярном чемпионате России по мини-футболу среди женских команд после удачно проведенных игр IX тура. В пятницу и субботу в Подмосковье состоялись два матча, в которых соперниками пензенских девушек выступил клуб «Спартак» (Котельники). Первая игра закончилась победой наших со счетом 0:4, вторая - ничьей.

Таким образом «Лагуна-УОР» сумела набрать 45 очков, опередив тем самым ФК «Аврора» из Санкт-Петербурга и выйдя на первое место в таблице. Замкнула тройку лидеров нижегородская «Норманочка». Эти команды обеспечили себе путевки в плей-офф. На четвертую путевку претендуют «МосПолитех» и «Спартак».

Заключительные матчи регулярного чемпионата «Лагуна-УОР» проведет в Пензе 14 и 15 февраля с командой «ОрелГУ-КПРФ».

ИСТОЧНИК KP.RU